بهدف رفع جودة الحياة.. أمير نجران يفتتح مشاريع أمانة المنطقة بتكلفة تجاوزت 162 مليون ريال

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افتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم (الاثنين)، مشروعات أمانة المنطقة التي تسهم في رفع جودة الحياة بالمدن؛ وذلك بتكلفة تجاوزت 162 مليون ريال، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وشملت 8 مشروعات للسفلتة والأرصفة والإنارة بقيمة إجمالية بلغت 100.7 مليون ريال، نفذت بعددٍ من الطرق الرئيسية والأحياء بجميع أرجاء المنطقة.

كما شملت تطوير وتهذيب الأحياء العشوائية وبعض الطرق الرئيسية بطول 130 كيلو متراً لجميع الطرق المنفذة، إلى جانب تركيب 2875 عمود إنارة؛ مما يعزز تطوير تلك الطرق من التوسع العمراني والتجاري، ويرفع من كفاءة الحركة المرورية بالمنطقة.

وتضمنت 6 مشروعات لأنسنة المدن، وجودة الحياة بقيمة إجمالية بلغت 62.22 مليون ريال، منها توسعة منتزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وإنشاء وتهيئة 11 حديقة موزعة بأحياء المنطقة، ومشروع ممشى رجلا، ومشروع الحديقة الضوئية بمنتزه الملك فهد، وممشى الدوائر الحكومية ابتداءً من دوار المصمك بطول 2400 متر طولي.

كما تضمنت مشروع تهذيب وتشجير الجزيرة الوسطية بطريق الملك عبدالعزيز، وتطوير وتجميل واجهات المنطقة الصناعية، حيث تحتوي تلك المشاريع على مسطحات خضراء تتجاوز 184.2 ألف متر مسطح.

فيما تمت زراعة 47 ألفاً من الشجر والشجيرات، إلى جانب تركيب 995 عمود إنارة ديكوري بارتفاعات مختلفة، وتنفيذ العديد من دورات المياه في تلك الحدائق لخدمة زوارها.

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Source akhbaar24

