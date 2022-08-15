أمير تبوك يرأس الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمجلس المنطقة

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المناطق- تبوك رأس صاحب السمــو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة في الإمارة اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمجلس المنطقة للعام المالي 1444/1445هـ . وفي مستهل الجلسة بارك سمو رئيس المجلس النجاح المميز الذي تحقق لموسم حج هذا العام مُشيداً بالجهود المبذولة من منسوبي الإدارات الحكومية بالمنطقة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، كما نوّه المجلس بما صدر من أوامر سامية مؤخراً لمواجهة ما يمر به العالم اقتصادياً تهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة –أيدها الله- من أجل رفع معدلات جودة الحياه وتحقيق الحياه الكريمة والرفاهية للمواطن وتطرق سموه لما اُعلن عنه مؤخراً من مشروعات اقتصادية كبيرة ومنها الكشف عن تصاميم مدينة ذا لاين والذي يجسد النظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد – حفظه الله – وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ،. مؤكداً سموه إلى الدور الرئيسي للمجلس في متابعة وتفقد أحوال المواطنين والأسر أولاً بما يكفل العيش الكريم والطمأنينة للجميع . عقب ذلك استعرض المجلس ما تم رفعه للجهات المختصة من تقارير تضمنت مجموعة من الملاحظات التي تم رصدها من قِبل إمارة المنطقة و الجهات الأخرى؛ وتُعنى بالمظهر العام والنظافة العامة في الأحياء والحدائق العامة وشبكات السيول وتصريف مياه الأمطار والتخطيط العمراني ومنع التعدّيات والأنسنة ومعالجة التلوث البصري؛ حيث دعى المجلس إلى معالجات فورية لتلك الملاحظات. كما اطلع المجلس على عرض لأولويات التنمية العمرانية لمختلف الخدمات والمرافق بمدينة تبوك وتحديد أولويات تقديم الخدمات واستكمالها وفقًا للخطط التصحيحية ولِما تُحدّده المعايير اللازمة في الميزانيات المعتمدة للجهات الحكومية ، واطلع أيضًا على برنامج (نسق) التابع لأمانة المنطقة (برنامج إصدار تراخيص الحفريات) وهو عبارة عن منصّة يتم من خلالها إدارة جميع عمليات التنسيق والمتابعة لترخيص الحفريات. كما وافق المجلس على المقترح المرفوع له من لجنة التنمية الاقتصادية المتضمن إنشاء موقع استثماري لجميع الوكالات التجارية بالمنطقة ، ووافق أيضًا على إنشاء منصّة رقميّة موحّدة تضم جميع الفرص الاستثمارية بالمنطقة ، ووجّه بإعداد إحصائية حديثة لأعداد الشركات في المنطقة للمساهمة في رفع مستوى الميز التنافسية للمنطقة. كما ناقش المجلس محاضر لجان المجلس المتضمنة تطوير واستحداث عدد من المرافق الصحية، ومناقشة مبادرة البرنامج الوطني لتطوير ودعم صغار مربّي الماشية ووجه حيالها باللازم . وفي نهاية الجلسة تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ واتخذ حيالها عددًا من التوصيات.



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Source almnatiq

