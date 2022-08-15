المغربي “عادل تاعرابت” يقترب من النصر

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كشفت تقارير إعلامية عن طلب المدير الفني للنصر، الفرنسي رودي جارسيا، من إدارة النادي حسم التعاقد مع لاعب وسط بنفيكا، المغربي عادل تاعرابت.
وأكد نبيل جليط، الصحفي بمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، أن عادل تاعرابت البالغ من العمر “33 عاماً” خارج حسابات بنفيكا.
وأوضح أن تاعرابت سوف يواصل مسيرته الرياضية في النصر بأوامر من رودي جارسيا مثل لويس جوستافو وديفيد أوسبينا.
وخاض المغربي تاعرابت 128 مباراة مع بنفيكا البرتغالي في كافة البطولات وسجل هدفين وصنع 14 تمريرة حاسمة لزملائه.
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Source akhbaar24
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