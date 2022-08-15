عام / أمين الشرقية ومدير جوازات المنطقة يناقشان أبرز خطط التعاون المشتركة بين القطاعين

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الدمام 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واس

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومدير جوازات المنطقة الشرقية العميد عبد الرحمن بن صالح المفضي أمس أبرز المستجدات والتعاون المشترك بين الجهتين بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة في المنطقة للمواطن والمقيم عبر المنافذ للمسافرين، وما يرافقه من تطور مستمر في الإجراءات، لما تمثله المنافذ من أهمية في مرور دول

//انتهى//

16:32ت م

0120 الدمام 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومدير جوازات المنطقة الشرقية العميد عبد الرحمن بن صالح المفضي أمس أبرز المستجدات والتعاون المشترك بين الجهتين بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة في المنطقة للمواطن والمقيم عبر المنافذ للمسافرين، وما يرافقه من تطور مستمر في الإجراءات، لما تمثله المنافذ من أهمية في مرور دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة، مؤكداً حرص الجهتين على تقديم أفضل الخدمات في المنطقة.//انتهى//16:32ت م0120 www.spa.gov.sa/2376888 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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