“مورينو” يطالب إدارة الشباب بتأمين مواجهة ودية قبل انطلاق الدوري

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يسعى فريق الشباب لخوض مباراة ودية، قبل مواجهة الباطن في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، مساء الجمعة بعد المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن جانبه، تمسك مدرب الشباب، الإسباني فيسنتي مورينو، بطلب تأمين مواجهة ودية للفريق خلال الأيام المقبلة.

وعادت بعثة الشباب، مساء امس الأحد، عقب ختام المعسكر الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.



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Source akhbaar24

