“تقويم التعليم” تعتمد الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة

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اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة (2023-2027).
وأضاف أن الهيئة تستهدف الوصول إلى نموذج سعودي للجودة في التعليم والتدريب يكون رائدًا عالميًا، وعالي الأثر، ويُسهم في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي بما يساهم في تحقيق رؤية 2030، وأهداف تنمية القدرات البشرية.
وأوضحت الهيئة مجالات الاستراتيجية، وهي: الطلاب والمتدربون ونواتج التعليم، والممارسون، والقدرات الداخلية للهيئة، ومؤسسة وبرامج التعليم والتدريب، ومنظومة التعليم والتدريب، كما تتضمن الاستراتيجية 30 برنامجًا و99 مبادرة .
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Source akhbaar24
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