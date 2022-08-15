شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية بشأن رحيل البلوي عن اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بعد رحيل حامد البلوي، عن منصب المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة.

وكان حامد البلوي، قد أعلن أول عن رحيله عن اتحاد جدة، أول أمس السبت، بعد انتهاء الفترة التحضيرية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

شروط عودة البلوي للساحة الرياضية بعد رحيله عن اتحاد جدة

وأكدت صحيفة الرياضية، أن حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة السابق، يجب أن يقوم بتسديد الـ300 الف ريال المقررة عليه في غرامة لجنة الاحتراف.

وأوضحت أن حامد البلوي لن يتمكن من العودة للعمل في الساحة الرياضية من جديد، حتى يقوم بسداد المبلغ كاملًا.

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدرت قرارًا بإيقاف حامد البلوي، لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال سعودي.

وتم توقيع هذه العقوبة بعد أن تقدمت إدارة نادي النصر السعودي بشكوى ضد البلوي، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة.

وذلك بسبب دخول البلوي في مفاوضات مع حمدالله أثناء سريان عقده مع فريق النصر، ليتقدم الأخير بما لديه من تسجيلات تؤكد ذلك، وهو ما ترتب عليه العقوبة.

