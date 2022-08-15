سمو أمير نجران يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران , في مكتبه اليوم، معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الذي يزور المنطقة حالياَ.

واطلع سموه على نبذة عن المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمنطقة في القطاع البلدي وقطاع الإسكان لخدمة المستفيدين بمختلف محافظات نجران.

وأشاد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بأعمال ومشروعات الوزارة، وإسهاماتها الفاعلة في تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية بمنطقة نجران، مثمناً جهود معالي الوزير في دعم المشروعات بالمنطقة.

من جانبه قدم الحقيل شكره لسمو أمير المنطقة على متابعته المستمرة ومساندته لأعمال ومشروعات الوزارة بالمنطقة، التي أسهمت في ارتفاع وتيرة العمل والإنجاز.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور ملفي العتيبي، وأمين المنطقة المهندس صالح الغامدي.

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