تعرّف على خطوات مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت منصة أبشر الخطوات الواجب اتباعها لمبايعة المركبات إلكترونياً عبر المنصة. وأشارت في انفوجراف نشرته على حسابها الرسمي على “تويتر” إلي أن الخطوات المتبعة بالنسبة للبائع، تتمثل في: الدخول على خدمة مبايعة المركبات.

اختيار المركبة المراد بيعها.

تعبئة البيانات المطلوبة.

رفع الطلب.

الضغط على اتمام المبايعة، وذلك بعد تحويل المشتري لثمن المركبة لحساب ضامن الخاص بعملية المبايعة. وتابعت أن المشتري يجب عليه اتباع الخطوات التالية: الدخول على خدمة مبايعة المركبات.

قبول الطلب.

تعبئة البيانات المطلوبة.

تحويل ثمن المركبة لحساب ضامن الخاص بعملية المبايعة.

وجود تأمين على المركبة باسم المشتري.

سداد رسوم نقل الملكية.

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