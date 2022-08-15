دراسة ألمانية: تورم الرقبة قد يشير إلى الإصابة بسرطان «الغدد الليمفاوية»

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الألماني لأبحاث السرطان المدة التي يجب فيها استشارة الطبيب عند الإصابة بـ«تورم العقد الليمفاوية» في الرقبة.

وأوضح المركز الألماني أن أسباب تورم العقد الليمفاوية في الرقبة منها ما هو بسيط مثل التهاب الحلق واللوزتين والتهابات الأسنان ومنها ما هو خطير مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الدم.

ونصح المركز بضرورة استشارة الطبيب إذا استمر التورم لمدة تزيد على 4 لـ6 أسابيع.

ويحدث تورُّم العُقَد الليمفاوية عادةً نتيجة الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية، وفي حالات نادرة، يحدث تورُّم العُقَد اللمفاوية بسبب الإصابة بالسرطان.

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وتؤدِّي العقد الليمفاوية، دورًا مهمًّا للغاية في قدرة الجسم على مقاومة العدوى والتخلُّص منها، وتؤدي وظيفة المرشحات، وتحتجز الفيروسات والبكتيريا وغيرها من مسبِّبات المرض قبل إصابة أجزاء أخرى من الجسم بالعدوى.