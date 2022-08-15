اخبار الخليج – اصطدام حمولة إحدى الشاحنات بالمصابيح المثبتة أعلى نفق أم الحصم أثناء مرورها باتجاه منطقة الحد

محمد بن مسعود - الدمام - اصطدام حمولة إحدى الشاحنات بالمصابيح المثبتة أعلى نفق أم الحصم أثناء مرورها في المسار الأيمن باتجاه منطقة الحد ما أدى إلى تلف المصابيح وتدلي القطعة المثبتة لها، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع.

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