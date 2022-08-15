محمد بن مسعود - الدمام - لدى استقباله الباحث جاسم العالي الإثنين 15 أغسطس 2022, 02:53 م

التقى النائب الأول عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب بمكتبه بالمجلس، الباحث البحريني جاسم محمد منصور العالي، الذي قدم له نسخة من بحثه المتميز حول الهندسة الثقافية وانعكاساتها على صناعة الثقافة كرافد مهم وحيوي لدعم مشاريع التنمية وتنويع خياراتها، والذي نال عليه درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة أيكس مارسيال الفرنسية «Aix Marseille University».

وخلال اللقاء تم استعراض جوانب مهمة من البحث وإمكانية الاستفادة منه كمفهوم عصري وحديث تنتهجه العديد من الدول المتقدمة لتدعيم توجهاتها التنموية وتسخير المشاريع الثقافية لخدمة التنمية والإسهام في عملية الإبداع الاقتصادي في ظل احتدام المنافسة العالمية في مجال الابتكار والتنمية.

وأعرب سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن تقديره لجهود الباحثين والنخب الثقافية، متمنياً له دوام السداد والتوفيق، ومشيراً سعادته إلى أهمية الأطروحة وما تقدمه من إضافة نوعية لدعم عملية التطوير والابداع الإداري والتنموي.

من جانبه قدم الباحث جاسم محمد منصور العالي شكره وتقديره لسعادة النائب عبدالنبي سلمان على ما حظي به خلال اللقاء من دعم وتشجيع لمواصلة التحصيل العلمي والجهود البحثية الهادفة لتبني مبادرات مبنية على أسس علمية من شأنها تحسين سبل التنمية الإدارية في مملكة البحرين.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – النائب الأول لرئيس مجلس النواب يؤكد على أهمية إثراء النشاط الثقافي في مملكة البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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