اخبار الخليج – وزير التنمية الاجتماعية يشيد بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لرياضة ذوي العزيمة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لرعاية وتأهيل ذوي العزيمة في المجال الرياضي.

ورحب وزير التنمية الاجتماعية برئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية البحرينية، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة بدعم ومساندة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، منوهاً بما حققته الحركة البارالمبية من نتائج مشرفة في كبرى البطولات الدولية والعالمية، وذلك وفقاً لخطط واستراتيجيات تطويرية ومحفزة، للارتقاء بلاعبي ولاعبات ذوي العزيمة، إلى جانب تهيئة الظروف المثالية أمامهم، والتي دفعتهم نحو التألق لإبراز طاقاتهم وإمكانياتهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الرياضية.

من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في سبيل توفير الخدمات النوعية والرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساهم في صون الحقوق وتعزيز المكتسبات لهذه الفئة، مؤكداً في هذا السياق، مواصلة اللجنة البارالمبية البحرينية الجهود نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المشاركات القادمة، لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة، والارتقاء بالمنظومة الرياضية والتي سوف تساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية.