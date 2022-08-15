المرور: الوقوف الصحيح يقلل من ازدحامات المواقف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قال الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” أن الوقوف الصحيح يقلل من ازدحامات المواقف، بحيث تستوعب مركبات أكثر مما تستوعبه عند الوقوف الخاطئ، وبالتالي لا تهدر وقت الأخرين. أخبار قد تهمك

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