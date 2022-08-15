شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لحارس العميد ومدافعه.. سانتو يحدد طلباته هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن طلبات نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سانتو يأمر برحيل زياد الصحفي

وأشارت التقارير إلى أن نونو سانتو، حسم مصير زياد الصحفي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة.

حيث طالب نونو سانتو، إدارة اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي في تقرير رسمي، برحيل زياد الصحفي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سانتو يطلب التعاقد مع حارس مرمى والاستغناء عن أبو عصيدة

وذكرت أنه طلب الإطاحة أيضًا بحارس مرمى الفريق، محمد أبو عصيدة، حيث طلب التعاقد مع حارس محلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة قد استقرت على عدم التجديد للاعب الموقوف، فهد المولد، ليصبح بذلك حرًا.

ويستعد فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، لملاقاة نظيره العدالة في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023.

وتقام المباراة يوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.