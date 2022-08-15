شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو | نجم الاتحاد السابق ينتقد خط وسط الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة الاتحاد السعودي في إبرام العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على رأسهم التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط فريق نادي الزمالك المصري من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

ومن المنتظر أن يبدأ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري بمباراة الفيحاء وضمك في أولى المباريات التي ستقام في الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

صفقات الاتحاد هذا الموسم

ولم تكتف الإدارة فقط بالتعاقد مع طارق حامد، بل نجحت في ضم كل من أحمد شراحيلي وزكريم هوساوي بالإضافة إلى هيلدر كوستا قادما من ليدز يونايتد على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

محمد نور ينتقد ثنائية طارق حامد وبرونو هنريكي

وعلى الرغم من ذلك، فقد عقب محمد نور نجم الاتحاد السابق على وجود طارق حامد في نصف الملعب مع الاتحاد خلال الموسم المقبل مؤكدا أن تواجده بجانب برونو هنريكي لن يفيد الفريق كثيرا.

وأكد نور في أحد المقاطع المصورة له والمتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن الفريق قوي جدا هجوميا لكن لديه مشكلة على صعيد وسط الملعب ومتمنيا إعادة النظر في إشراك طارق حامد بجانب برونو هنريكي حيث يرى نجم الاتحاد السابق أنهما مختلفان تماما عن بعضهما.

يذكر أن الاتحاد سيفتتح مشواره ببطولة الدوري السعودي للموسم الجديد 2022-2023 عندما يواجه العدالة يوم الجمعة الموافقة 26 من أغسطس الجاري على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.