شكرا لقرائتكم خبر عن براداريتش يضع إدارة أهلي جدة في أزمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه فيليب براداريتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، صدمة لإدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي.

براداريتش يرفض الرحيل عن أهلي جدة

وأوضحت صحيفة "الرياضية"، أن فيليب براداريتش، يصر على إكمال عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يرفض التنازل عن حقوقه المالية مقابل فسخ العقد مع أهلي جدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، الموسم الجديد 2022-2023.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره القيصومة، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري يلو الموسم الجديد 2022-2023.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي أهلي جدة والقيصومة، يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي.