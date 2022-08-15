شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يبلغ إدارة الاتحاد برغبته في رحيل ثنائي الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي الجديد، توصياته بشأن القائمة النهائية التي سيستقر عليها للمشاركة خلال الموسم المقبل وذلك قبل انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

ووفقا للتقارير الصادرة من داخل نادي الاتحاد السعودي، فإن نونو سانتو استقر على بعض الأسماء التي يريد الاستغناء عنها وسيكون من الصعب مشاركتها مع الفريق في الموسم المقبل بشكل أساسي ليقم بالفعل بإبلاغ الإدارة للاستغناء عنهم.

سانتو يستقر على الاستغناء عن هذا الثنائي

وأفادت التقارير الوارد من داخل الفريق السعودي بأن سانتو أوصى الإدارة بالاستغناء عن الحارس محمد أبوعصيدة والتعاقد مع حارس محلي أحتياطي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما حرص سانتو على إبلاغ الإدارة بأنه يرغب في التخلص من المدافع زياد المولد والتعاقد مع لاعب جديد من أجل تعزيز صفوف الفريق في خط الدفاع قبل انطلاق المسابقة المحلية.

وكان قد ارتبط اسم حارس مرمى الفتح، مصطفى ملائكة، بالانتقال لصفوف الاتحاد هذا الموسم خاصة وأن الفريق السعودي يرغب في التعاقد مع حارس بديل للحارس البرازيلي الأساسي مارسيلو جروهي.

صفقات الاتحاد الموسم الحالي

يذكر أن إدارة الاتحاد السعودي نجحت في التعاقد مع 4 لاعبين في الميركاتو الصيفي وهم أحمد شراحيلي وزركيم هوساوي بالإضافة إلى المحترفين طارق حامد لاعب الزمالك وهيلدر كوستا معارا من ليدز يونايتد.