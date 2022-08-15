شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة داخل الاتحاد بسبب عدم تدعيم هذا المركز في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي الاتحاد السعودي محاولاتها من أجل التعاقد مع صفقة نارية جديدة في خط الهجوم وذلك عقب انتهاء عقد فهد المولد مهاجم الفريق السابق بعد أزمة إيقافه الأخيرة.

أزمة فهد المولد

وتم إيقاف اللاعب فهد المولد لمدة موسم ونصف وذلك نتيجة تعاطي بعض المواد الممنوعة لينتهي عقده مع العميد وتبدأ إدارة الفريق في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

الاتحاد يفشل في إيجاد بديل لفهد المولد حتى الآن

ووفقا للتقارير الصادرة من داخل نادي الاتحاد فإن الإدارة لم تنجح حتى الآن من الاقتراب من التعاقد مع لاعب آخر وجديد ليعوض رحيل المولد على الرغم من تقديم أكثر من عرض لعدة أندية من أجل استعارة مهاجم أو شراء أحد اللاعبين في الخط الأمامي.

وتفكر الإدارة حاليا في التعاقد مع مهاجم محلي في أسرع وقت قبل انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التي ستنطلق في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري، وذلك عقب اكتمال قائمة المحترفين بعد التعاقد مع الثنائي هيلدر كوستا الأنجولي وطارق حامد المصري.

وفي حالة نجاح إدارة الاتحاد في التعاقد مع مهاجم جديد سيتم قيده على الفور والدخول في تدريبات الفريق الاستعدادية للموسم المقبل للتأقلم سريعا على المجموعة.

صفقات الاتحاد هذا الموسم

يذكر أن إدارة الاتحاد قد نجحت في التعاقد مع العديد من الصفقات حيث وقعت مع 4 لاعبين وهم أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي بالإضافة إلى كل من طارق حامد وهيلدر كوستا.

ويفتتح فريق الاتحاد مباراياته بالدوري السعودي يوم السادس والعشرين من أغسطس الجاري بمباراة نارية أمام العدالة في أولى الجولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.