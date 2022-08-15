شكرا لقرائتكم خبر عن السبب الحقيقي وراء غياب نجم الهلال عن مباراة الشعلة الودية غدا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الهلال السعودي تحت قيادة المدير الفني رامون دياز، استعداداته بكل قوة لانطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي سيبدأ في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

ويعقد فريق الهلال مباراة ودية غدا أمام نادي الشعلة من أجل تجهيز اللاعبين والوقوف على التشكيل الأساسي والقائمة النهائية التي ستستكمل منافسات الدوري السعودي هذا الموسم مع الفريق الأزرق.

الشهراني خارج مباراة الهلال غدا أمام الشعلة

ووفقا للتقارير الصادرة من داخل الهلال السعودي، فإن ياسر الشهراني لاعب الفريق سيغيب عن النادي أمام الشعلة غدا لعدم اكتمال شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا.

سبب غياب الشهراني عن مباراة الشعلة

وتؤكد التقارير بأن مشاركة الشهراني في مباراة الغد ستكون صعبة للغاية في ظل عدم تجهيزه بشكل كامل للمشاركة في المباريات، ليفضل دياز إراحته من أجل تجهيزه بشكل أكبر لمباريات الدوري.

وكان قد أقام الفريق السعودي معكسرا خارجيا في مدينة برمنجهام البريطانية في الفترة الماضية قبل أن يعود الفريق الفترة الحالية للسعودية للوقوف على آخر التجهيزات ويحصل الفريق على راحة سلبية أمس من التدريبات.

مباراة الهلال الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يذكر أن الهلال سيفتتح مشواره بالدوري السعودي يوم الخامس والعشرين من أغسطس الجاري أمام فريق الخليج في أولى مباريات الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته لموسم 2022-2023.