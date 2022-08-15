شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يبدأ في البحث عن بديل فهد المولد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، في البحث عن بديل فهد المولد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

اتحاد جدة يفتش عن بديل المولد

وتسعى إدارة نادي اتحاد جدة، للتعاقد مع بديل فهد المولد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2022-2023.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة، قد قررت عدم تجديد عقد فهد المولد، بعد قرار إيقافه من لجنة المنشطات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

لجنة المنشطات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كانت قد أصدرت قرارًا بإيقاف فهد المولد، لمدة عام ونصف، في شهر مايو الماضي، وذلك بعد إيجابية العينة الخاصة به.

وأوضحت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن إدارة نادي اتحاد جدة، ترغب في التعاقد مع لاعب محلي ليحل بديلًا لفهد المولد الموقوف.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بنظيره العدالة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد، يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.