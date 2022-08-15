شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا كلمة السر.. النصر السعودي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق بالصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، موقفه من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن عبدالفتاح عسيري لاعب الفريق، اقترب من الرحيل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر يؤكد بقاء عبدالفتاح عسيري داخل الفريق



وقالت وسائل الإعلام السعودية، إن عبد الفتاح عسيري مستمر مع النصر في الموسم المقبل، ولن يرحل ويستعد لمنافسات الموسم الجديد.

وتابعت "اللاعب متواجد مع الفريق، ولا صحة للأخبار المنتشرة في منصات التواصل، حول طلب المدرب رودي جارسيا بالتخلص من اللاعب سواء بالبيع أو الإعارة".



جارسيا يُىدي إعجابه بقدرات عسيري

وأضافت "المدرب الفرنسي يُشيد بقدرات عبد الفتاح عسيري، في ظل المستوى الجيد خلال المباريات الودية التي شارك فيها، وسوف يعتمد عليه في الموسم الجديد".

وكان النصر تعاقد مع عبد الفتاح عسيري، قبل عامين، في صفقة انتقال حر، قادما من صفوف أهلي جدة، لمدة 3 سنوات.



جارسيا يتمسك باستمرار عبدالفتاح عسيري في النصر



واختتمت: "المدير الفني يتمسك باستمرار عسيري، ويرفض رحيله في ظل تلقيه عدة عروض لإعارته لموسم واحد، من بعض الأندية".



تعاقدات نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية



وعقد النصر خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات، حيث ضم الحارس دافيد أوسبينا، بالإضافة لضم الإيفواري جيسلان كونان، والبرازيلي لويس جوستافو، بالميركاتو الصيفي.

ويستعد العالمي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، لافتتاح الموسم الجديد بمواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحفية أن البرازيلي لويس جوستافو الوافد الجديد إلى صفوف العالمي، يقترب من الغياب ضد الوحدة في الجولة الأولى من بطولة الدوري، يوم 27 من الشهر الجاري.



جوستافو يتعرض لإصابة عضلية تبعده عن آخر وديات الفريق



وقالت صحيفة "الاقتصادية السعودية"، إن البرازيلي لويس جوستافو سوف يغيب عن النصر لمدة أسبوعين، بسبب معاناته من إصابة عضلية التي تسببت في غيابه عن المباراتين الوديتين ضد توريمولينوس وقادش، ما يعني غيابه عن مباراة الوحدة، في الدوري.

ولعب العالمي 5 مباريات ودية في معسكر ماريبا الإسبانية، حيث فاز على توريمولينوس بهدفين مقابل هدف وحيد، وريال سرقسطة بنفس النتيجة، وفاز على قادش بهدف نظيف ومالاجا بهدفين دون رد وتعادل مع لاس بالماس بهدفين لكل فريق.