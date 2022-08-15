هل يحق للمستفيد سابقا التقديم على الوحدات السكنية؟ .. “سكني” يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مدى أحقية الحصول على الدعم أكثر من مرة ومن خلال أكثر من جهة.

وتلقى البرنامج عبر حسابه على تويتر استفسارا من أحد الأشخاص قال فيه : تم الاستفادة من الصندوق العقاري منذ ٣٠ عام وتم تسديد القرض وبيع المنزل.السؤال (هل يحق للمستفيد سابقا التقديم على الوحدات السكنية) .

وأفاد البرنامج أنه يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحدة من الجهات المعنية بالدعم الخاص بالسكن.

وأشار البرنامج، إلى أن استفادة الأسرة تكون أيضاً مرة واحدة فقط سواءً من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني وسواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة.