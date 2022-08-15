أمين الشرقية يعلن عن بدء أعمال السفلتة في العزيزية بمحافظة الخبر

محمد بن مسعود - الدمام - كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن بدء أعمال السفلتة في العزيزية بمحافظة الخبر، انطلاقا من حي الصواري، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في أحياء العزيزية، والتي تعد الأكبر من نوعها تم تخصيصها للأحياء، وذلك بهدف توفير خدمات متميزة ومتطورة لجميع السكان في ظل التطورات التي تشهدها محافظة الخبر وتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني الحالية والمستقبلية.

وأوضح المهندس فهد الجبير بأن أعمال السفلتة تشمل كامل حي الصواري في العزيزية والجزء المتبقي من حي الشراع، وذلك ضمن حزمة من المشاريع التنموية في أحياء العزيزية بمحافظة الخبر، إضافة الى مشاريع لردم وفتح وتسوية الشوارع في المخططات السكنية، وردم التجمعات المائية بالعزيزية، مؤكدا أنه في حال الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع سوف تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في أحياء العزيزية والارتقاء بالخدمات البلدية فيها، حيث يتم خلال الفترة الماضية الانتهاء من العمل على الرفوعات المساحية في المواقع التي سيتم العمل عليها.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير سعي الأمانة الى خدمة كافة الأحياء في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ومن ضمنها أحياء العزيزية، وذلك لأهميتها وسعيا لاكتمال كافة الخدمات فيها وفق الاعتمادات المالية اللازمة.

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