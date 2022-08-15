كيف يتم إسقاط وافد خرج بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد؟ .. الموارد البشرية تكشف

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كيفية إسقاط العامل الوافد واعتباره متغيباً، في حال مغادرته بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعد للمملكة أو تخلف عن العودة في موعده المُحدد.
وقالت الوزارة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر : ” يتم تسجيل عبارة خرج و لم يعد لأي وافد أصدر تأشيرة خروج و عودة بشكل آلي ويتم تعديل حالة العامل لدى وزارة الموارد البشرية : متغيب عن العمل ، و ذلك بعد مرور شهرين من انتهاء التأشيرة ” .
جاء ذلك رداً على استفسار من أحد المستفيدين حول هذا الشأن.
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