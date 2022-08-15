نائب وزير الموارد البشرية لقطاع العمل يعقد اجتماعًا مع وزير العمل البحريني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، اجتماعاً مع وزير العمل بمملكة البحرين جميل حميدان، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين وبمشاركة صندوق الموارد البشرية “هدف”. وشركة تكامل القابضة.

ويهدف الاجتماع إلى إطلاع الجانب البحريني على أبرز المستجدات ومنجزات الوزارة ومبادراتها وذلك في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز تبادل الخبرات بينهما ونقل مستوى التعاون إلى آفاق جديدة في نطاق سوق العمل لكلا البلدين.

واستُعرضت خلال الاجتماع مبادرات قطاع العمل في المملكة ومن بينها: إستراتيجية سوق العمل وسياسات سوق العمل وبرنامج نطاقات المطور ومبادرات التوطين وبرنامج السلامة والصحة المهنية إضافة إلى الإنجازات التي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، حيث أشاد الوزير البحريني بمنجزات الوزارة وما وصلت إليه المملكة من مكانة من خلال رؤيتها الطموحة 2030.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطط الوزارة ومجهوداتها لبناء علاقاتها التكاملية وشراكاتها الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي لتحقيق مستهدفاتها في نطاق إشرافها ومجالات عملها.