خبيرة تغذية: تخليك عن هذه المواد الغذائية يعزز مناعة الجسم

محمد بن مسعود - الدمام - حددت خبيرة تغذية روسية، المواد الغذائية التي يساعد التخلي عن تناولها، على تعزيز منظومة المناعة.

وأشارت الدكتورة يلينا إيغناتيكوفا، في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”، إلى أن الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات الغازية يُضعف منظومة مناعة الجسم؛ لذلك تنصح باستبعاد هذه المواد من النظام الغذائي في فترة ازدياد الإصابات بمرض “كوفيد-19″؛ لأن التخلي عنها يعزز منظومة مناعة الجسم.

وقالت إيغناتيكوفا: “عند الإفراط في تناول الحلوى أو البسكويت أو الكعك أو شرب المياه الغازية المحلاة، ثلاث مرات في اليوم أو أكثر؛ سيلحق الضرر بمنظومة مناعة الجسم؛ لأن السكر المضاف إلى هذه المواد سيقلل من نشاط خلايا منظومة المناعة خلال 2- 3 ساعات بعد تناولها. أي أن الجسم يفقد المقاومة للعدوى الفيروسية”. أخبار قد تهمك

وتابعت، وفق “روسيا اليوم”: وينتمي مرضى السكري ومن يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، إلى الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض “كوفيد-19″؛ لذلك تنصح باستبعاد هذه المواد من النظام الغذائي في فترة ازدياد الإصابات بهذا المرض.

وأضافت أن المشروبات الكحولية تساهم أيضًا في إضعاف خلايا منظومة مناعة الجسم؛ حيث “يخفض الكحول نشاط خلايا منظومة المناعة. وهناك من يعتقد أن 50 غرامًا من الكحول يعقّم كل شيء داخل الجسم؛ بيْد أن هذا اعتقاد خاطئ؛ لأن الكحول يُلحق الضرر بالجسم كاملًا”.