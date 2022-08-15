اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس المصري

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬23‭ ‬يوليو‭ ‬المجيدة‭.‬

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