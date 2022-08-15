اخبار الخليج – بالصور.. تعطل الحركة المرورية بنفق أم الحصم بعد سقوط أجزاء من هيكله الحديدي

محمد بن مسعود - الدمام - رصدت‭ ‬صحيفة‭ ‬الأيام‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬سقوط‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الهيكل‭ ‬الحديدي‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الأيمن‭ ‬لنفق‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬باتجاه‭ ‬الحد‭.‬

المصدر: تقرير: محمد بحر.. تصوير: حميد جعفر

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