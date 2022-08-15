الفتح يسقط بخماسية أمام شاختار الأوكراني وديًا (صور)

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تعرض فريق الفتح للهزيمة، صباح اليوم الإثنين، أمام شاختار الأوكراني، بنتيجة 0-5، خلال معسكر الفريق بسلوفينيا، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

وقرر مدرب الفريق، أن يخوض مباراتين وديتين أمام شختار دونيسك الأوكراني في الفترتين الصباحية والمسائية على التوالي، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي الذي يقيمه في العاصمة السلوفينية ليوبليانا استعداداً للموسم المقبل.

ويأتي قرار لعب المباراتين الوديتين برغبة مشتركة من الجهازين الفنيين للفريقين من أجل اتاحة الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين والوقوف على مستوياتهم مع ختام معسكر كل منهما.

وكان الفتح خاض ثلاثة مواجهات ودية خلال معسكره الحالي بسلوفينيا، كانت الأولى أمام رادوملي وكسبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، والثانية أمام النصر الاماراتي وخسرها بهدفين، قبل أن يكسب تابور سيشانا السلوفيني في الودية الثالثة بهدفين نظيفين.

☀️ المباراة الودية الأولى لهذا اليوم.

⏱ نهاية المباراة.

⚽️ #الفتح 0 – 5 شاختار الأوكراني.



⏱الودية الثانية الليلة الساعة 7:00م

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