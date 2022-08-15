وزارة الثقافة تطلق منصة “بوابة الموردين” الإلكترونية

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المناطق_واس

أعلنت وزارة الثقافة اليوم إطلاق منصة “بوابة الموردين” https://suppliers.moc.gov.sa خصصت للموردين المحليين والدوليين؛ لإدارة عمليات التسجيل، وتحديث البيانات، والإعلان عن المنافسات، ورفع الفواتير، وشهادات الإنجاز.

وتمكّن المنصة الموردين من تسليم وتحديث المستندات القانونية، ومتطلبات التأهيل المالية والفنية، كما تتيح لهم الاطلاع على المنافسات والمشاريع المطروحة، ورفع الفواتير وشهادات الإنجاز ومتابعتها، ومتابعة أوامر الشراء، ورفع الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمشاريع، إلى جانب تسجيل وإبداء الاهتمام للعمل مع الوزارة والهيئات والكيانات الثقافية التابعة لها، ورفع جداول الكميات، وإصدار خطابات إنهاء الأعمال للعقود وأوامر الشراء، إضافة لمتابعة ومراقبة الأداء وتقييم خدمات المورد.

وتهدف وزارة الثقافة من إطلاق “بوابة الموردين” إلى بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، ومتخصصة من الموردين ذي الكفاءة؛ لتحسين مستوى جودة الخدمات، ورفع مستوى الشفافية والمساواة، وتأكيد مفهوم المنافسة العادلة بما يخدم الأهداف الثقافية لرؤية المملكة 2030.

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Source almnatiq

