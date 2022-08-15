مدرب الطائي يكتفي بتجريبيتي معسكر تركيا

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كشفت مصادر صحفية، أن المدير الفني لفريق الطائي، البرتغالي بيدرو ميجيل ماركيز، سيكتفي بالمباراتين التجريبيتين اللتين خاضهما الفريق خلال المعسكر الخارجي الذي أُجري في مدينة إفيون التركية.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، أن المدرب منح اللاعبين إجازة بعد وصول الفريق أمس إلى حائل في ختام المعسكر.
وطالب مدرب الطائي جميع اللاعبين بالالتزام بالعودة حتى يكمل المرحلة الأخيرة قبل انطلاق مباريات الدوري.
وكان الفريق قد خاض خلال معسكر إفيون مواجهتين تجريبيتين أمام ألتاي إزمير 1ـ1، وضد بورصا سبور التركي 0ـ0.
ومن المقرر أن يبدأ الطائي مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة أمام الاتفاق في الدمام يوم 26 أغسطس الجاري.
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Source akhbaar24
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