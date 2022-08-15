ميناء الملك عبد العزيز يسجل رقماً قياسياً جديداً في مناولة الحاويات

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حقَّق ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، رقماً قياسياً جديداً بمناولة أكثر 188 ألف حاوية خلال شهر يونيو 2022م، بفارق 867 حاوية عن أكبر رقم قياسي مُسجل في عام 2015م.

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن ذلك يأتي نتيجة للزيادة في حجم الواردات والصادرات، بما يعزز إنتاجية الميناء، ويؤكد القدرات التشغيلية واللوجستية المتقدمة التي يمتاز بها، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية برفع مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية.

يشار إلى أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام قد شهد خلال عام 2021م إعادة هندسة إجراءات مناولة حاويات المسافنة، وإطلاق خدمات مسافنة جديدة للربط مع الموانئ الخليجية وموانئ شرق آسيا، مما عمل على زيادة حجم مناولة حاويات المسافنة بنسبة 142,72% مقارنة بعام 2020م.

ويتميز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي كونه الميناء الرئيسي لمرور البضائع من جميع أنحاء العالم إلى مناطق المملكة الشرقية والوسطى، مما يُعطي ميزة تنافسية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مراكز لوجستية متكاملة تقدم خدمات ذات قيمة مضافة.



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Source akhbaar24

