أزمة جديدة للأهلي.. “براداريتش” يتمسك بجميع حقوقه

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كشفت مصادر صحفية، تمسك محترف الأهلي، الكرواتي فيليب براداريتش، بإكمال ما تبقى من عقده، أو تسليمه جميع حقوقه، مقابل فسخ العقد ومغادرة أسوار النادي.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن اللاعب رفض التنازل عن حقوقه المالية، مشيرة إلى أن إدارة النادي، أمام أزمة جديدة، لعدم وجود عروض تسوق ما تبقى من عقد اللاعب، التي تتسارع فيها من أجل التخلي عنه قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، بهدف التعاقد مع لاعب في مركز الدفاع، حسب المتطلبات التي حددها الأوروجوياني روبرت سيبولدي مدرب الفريق، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأكدت، أن إدارة الأهلي عقدت اجتماعا مع اللاعب من أجل الوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، إلا أن اللاعب رفض رفضًا قاطعًا التسوية، حيث تسعى الإدارة إلى إيجاد عرض مناسب لانتقاله.

يذكر أن اللاعب الكرواتي كان قد شارك مع زملائه لاعبي الفريق في المعسكر الاستعدادي لانطلاق منافسات دوري ” يلو”، الذي جرى في تركيا.



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Source akhbaar24

