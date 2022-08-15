محايل: القبض على مواطن بتهمة إيواء 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

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تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بتهامة من القبض على مواطن لإيوائه في منزله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأوضحت قوة المهمات أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.



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Source akhbaar24

