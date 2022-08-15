تقرير يكشف عن تقنية “مزعجة” تخطط أبل لإضافتها إلى تطبيقاتها على “آيفون” و”آيباد”

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كشف تقرير صحفي أمريكي عن تقنية مزعجة تنوي شركة “أبل” الأمريكية أن تضيفها إلى تطبيقاتها بهواتف “آيفون” وحواسيب “آيباد” وأجهزة “ماك”.

وأوضح التقرير المنشور عبر شبكة “بلومبرج” الأمريكية أن أبل تنوي أن تضيف إعلانات عبر تطبيقات الطرف الأول، على “آيفون” و”آيباد” وأجهزة “ماك”.

وأبرز التطبيقات التي قد تضيف لها أبل إعلانات تطبيق “خرائط أبل”، و”أبل تي في بلس” وتطبيقات الأسهم، إضافة إلى الإعلانات عبر متجرها للتطبيقات “آب ستور” و”أخبار أبل”.

ولكن أبل ذكرت أنها لن تمنح المعلنين أي خيارات لاستهداف أو تتبع أنشطة مستخدمي أجهزتها، لتطوير عرض الإعلانات المستهدفة.

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Source almnatiq

