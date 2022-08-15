شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يُنهي أهم أزماته قبل الموسم الجديد وآل معمر يُسعد جماهيره والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصل نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، على أنباء جيدة وسعيدة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية، أن العالمي بات قريب بشكل نهائي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح للنادي قيد الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



تعاقدات النصر استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد



وتعاقد النصر برئاسة مسلي آل معمر، مع كل من الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو، استعدادًا للموسم الجديد.

ويدخل العالمي الموسم الجديد تحت قيادة فنية فرنسية بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، الذي تم التعاقد معه للمنافسة على الألقاب.



النصر يحصل على شهادة الكفاءة المالية لقيد الصفقات



وأكد الإعلامي عبد العزيز العصيمي، عبر رسالة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النصر أصبح قريب من حصد شهادة الكفاءة المالية.

وكتب على صفحته: "سعيا لسداد جميع الالتزامات واجبة السداد الملزمة لاستخراج شهادة الكفاءة المالي، أغلقت إدارة النصر اليوم مديونية ذمم دائنة أندية رياضية والبالغة أكثر من ثلاثة ملايين بالتوفيق للعالمي يارب".



شروط لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة قد كشفت عن متطلبات شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، حيث تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد حتى 31 مارس 2022.

واشترطت لجنة الكفاءة المالية على الأندية، سداد الالتزامات الواجبة السداد حتى 31 مارس 2022، وعدم جدولة الرواتب، وعدم تحويل أي التزام واجب السداد حتى 31 مارس 2022 إلى قضية، وأن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية كحد أقصى.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب الانتقالات الصيفية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في 31 أغسطس الجاري.