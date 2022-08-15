شكرا لقرائتكم خبر عن قرار كارثي.. ماجد النفيعي يصدم جماهير أهلي جدة قبل مشاركة دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل، حول قرار صادم من جانب ماجد النفيعي رئيس نادي أهلي جدة، إلى جماهير ناديه قبل المشاركة في دوري يلو.

وأشارت تقارير صحفية، أن النفيعي سوف يصدر بعض القرارات، والتي تتعلق بفريق كرة القدم ومستقبل موسى المحياني المدير التنفيذي للنادي.



النفيعي يستقر على استمرار موسى المحياني في منصبه

وأكدت صحيفة "الوطن السعودية"، أن النفيعي سوف يصدر قرار مرتقب يتعلق بمستقبل موسى المحياني المدير التنفيذي في الفترة المقبلة.

ويواجه المحياني، الكثير من الانتقادات الحادة التي والمطالبات التي تنادي بضرورة إقالته فورًا من قبل الجماهير، بسبب أزماته الأخيرة.

وتابعت: "النفيعي ينوي تجديد التعاقد مع المحياني لمدة موسم جديد، وذلك بعد اقتراب عقده الذي تم تمديده حتى نهاية أغسطس الجاري من الانتهاء".



المحياني يستمر في منصب المدير التنفيذي رغم خلافاته مع سيبولدي وانتقاد الجماهير



وأضافت: "رئيس النادي، حريص على تواجد المحياني وتجديد الثقة فيه رغم مطالبات الجماهير بإبعاده منذ الموسم الماضي، وتم تكرار طلبها بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو".

وكان رئيس الأهلي قد وعد أعضاء الجمعية العمومية، بإقالة المحياني من منصبه بعد الانتقادات الحادة التي يواجهها والمطالبات القوية برحيله.

واختتمت: "قرار استمرار المحياني في منصبه خلال الموسم الجديد، وبالتزامن مع خلافات بينه وبين المدرب سيبولدي بسبب بعض القرارات الفنية التي يتخذها دون العودة إليه أو الصفقات الجديدة، قد يهدد بسيناريو كارثي في النهاية، وهو الفشل في العودة السريعة لدوري المحترفين".



موعد مباراة الأهلي ضد القيصومة في دوري يلو



ومن المقرر أن يخوض الراقي منافسات دوري يلو الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز قبل الأخير في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.

ويستضيف الأهلي نظيره القيصومة في الجولة الأولى من دوري يلو على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة، مساء الأربعاء الموافق 24 أغسطس الجاري.