شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لدياز.. الهلال يتلقى ضربة موجعة بغياب 7 لاعبين عن أول مباراة في الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة رامون دياز ضربة موجعة بغياب 7 لاعبين مرة واحدة في مباراة الفريق الأولى في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

الهلال يتلقى ضربة موجعة بغياب 7 لاعبين

وبحسب صحيفة “الجزيرة” فإن الهلال سوف يغيب عنه 7 لاعبين وكان آخرهم محمد البريك والكوري الجنوبي جانج هيون سو في المباراة الأخيرة التي كانت ودية ضد فريق نوتنجهام فورست والتي حقق فيها الزعيم الفوز بستة أهداف مقابل هدف وحيد، وتعرض كلًا منهما للإصابة على مستوى عضلة الفخذ.

وتضم قائمة الغائبين عن فريق الهلال كلًا من "سلمان الفرج، ياسر الشهراني، عبد الإله المالكي، صالح الشهري، متعب المفرج، محمد كنو".

الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة فريق الخليج الصاعد حديثًا لبطولة الدوري السعودي يوم 25 أغسطس الجارى في الجولة الأولى من البطولة، ويبحث الهلال للفوز والدفاع عن لقبه في الموسم المنصرم.

وتنطلق مباراة الهلال ضد الخليج في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.