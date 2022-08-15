اخبار الخليج – وزير الأشغال يبحث تبادل الخبرات مع السفير الماليزي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بمكتبه، سعادة السفير شازريل بن زاهيران، سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين حيث تم استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وخلال اللقاء أشاد وزير الأشغال بعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين وما تشهدها من تطور ونماء، مشيداً بالخبرات الماليزية المتقدمة في مجال الأشغال والتعمير، معرباً عن تطلع وزارة الأشغال إلى الاستفادة من الخبرات الماليزية في مختلف المجالات.
من جهته أعرب السفير الماليزي عــن سـروره لتنامي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بجهود وزارة الأشغال في مجال تحديث البنية التحتية بمملكة البحرين، منوهاً بما تشهده البحرين من تقدم ونماء في مختلف الميادين.
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