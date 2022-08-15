اخبار الخليج – وزير الأشغال يبحث تبادل الخبرات مع السفير الماليزي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬بمكتبه،‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬شازريل‭ ‬بن‭ ‬زاهيران،‭ ‬سفير‭ ‬ماليزيا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وما‭ ‬تشهدها‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالخبرات‭ ‬الماليزية‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأشغال‭ ‬والتعمير،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الماليزية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

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من‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الماليزي‭ ‬عــن‭ ‬سـروره‭ ‬لتنامي‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭.‬