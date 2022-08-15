اخبار الخليج – حميدان يقوم بزيارة للسعودية ويطلع على تجربتها ومبادراتها في تطوير سوق العمل

محمد بن مسعود - الدمام - قام‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬وفد‭ ‬يضم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬التقى‭ ‬حميدان‭ ‬معالي‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬الراجحي،‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬برامج‭ ‬توطين‭ ‬الوظائف‭ ‬وتنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬إدماج‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬المواطنين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬المطبقة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬حميدان‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حفظهما‭ ‬الله،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬العمالي‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬توظيف‭ ‬وتأهيل‭ ‬المواطنين‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬أيضاً‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للعمال‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التكامل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬استعرض‭ ‬الراجحي‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالسعودية،‭ ‬وأهم‭ ‬المشروعات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التدريب‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمكانة‭ ‬البحرين‭ ‬وريادتها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬منوهاً‭ ‬بتجربتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أهمية‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬التعاون‭ ‬الفني‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬اطلع‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وتوظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الالكتروني،‭ ‬وآليات‭ ‬العمل‭ ‬صندوق‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬‮«‬هدف‮»‬،‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬برامجه‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬مؤسسات‭ ‬ومعاهد‭ ‬التدريب‭ ‬وتحسين‭ ‬مخرجاتها‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬الوفد‭ ‬بزيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬تكامل،‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بتطوير‭ ‬المنصات‭ ‬والخدمات‭ ‬الالكترونية‭ ‬لصالح‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬نماذج‭ ‬وأنواع‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروعاتها‭ ‬للتحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الموجهة‭ ‬للجمهور‭.‬