حدث في مصر.. نسوا فوطة في بطنها فقتلوها

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬حادثة‭ ‬أليمة،‭ ‬توفيت‭ ‬سيدة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬الدقهلية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة،‭ ‬بعدما‭ ‬نسي‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬‮«‬فوطة‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬بطنها‭ ‬عقب‭ ‬ولادة‭ ‬قيصرية‭.‬

وإثر‭ ‬مضاعفات‭ ‬الحادث‭ ‬فارقت‭ ‬السيدة‭ ‬الحياة‭ ‬عقب‭ ‬خطأ‭ ‬طبي‭.‬

كما‭ ‬تلقت‭ ‬مديرية‭ ‬أمن‭ ‬الدقهلية‭ ‬إخطارا‭ ‬من‭ ‬مأمور‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬المنزلة،‭ ‬يفيد‭ ‬بورود‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬عامل‭ ‬يتهم‭ ‬فيه‭ ‬طبيب‭ ‬نساء‭ ‬وتوليد‭ ‬بالتسبب‭ ‬بموت‭ ‬زوجته‭ ‬نتيجة‭ ‬خطأ‭ ‬طبي‭.‬

فانتقلت‭ ‬قوة‭ ‬أمنية‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬شرطة‭ ‬المنزلة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬المتهم،‭ ‬حيث‭ ‬روى‭ ‬الزوج‭ ‬أنه‭ ‬ذهب‭ ‬بزوجته‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توليدها،‭ ‬ليخبره‭ ‬الطبيب‭ ‬أنها‭ ‬ستلد‭ ‬قيصرياً‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الطبيب‭ ‬أجرى‭ ‬لها‭ ‬عملية‭ ‬الولادة‭ ‬القيصرية،‭ ‬وعادت‭ ‬إلى‭ ‬منزلها،‭ ‬لتشعر‭ ‬بعدها‭ ‬بأيام‭ ‬بآلام‭ ‬شديدة‭ ‬بالبطن،‭ ‬فنقلها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬للاطمئنان‭ ‬عليها‭.‬

صديد‭ ‬وتدهور‭ ‬بالجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬وتسمم‭ ‬بالدم

حينها‭ ‬أثبتت‭ ‬الفحوص‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬فوطة‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬بطنها‭ ‬سببت‭ ‬لها‭ ‬صديدا‭ ‬وتدهورا‭ ‬بالجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬وتسمما‭ ‬بالدم،‭ ‬لتفارق‭ ‬الحياة‭ ‬بعدها‭ ‬بساعات‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬حررت‭ ‬الشرطة‭ ‬محضرا‭ ‬بالواقعة‭ ‬وأوقفت‭ ‬الطبيب‭. ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بحبسه‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات‭.‬

وطلبت‭ ‬انتداب‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬لإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬الوفاة‭.‬