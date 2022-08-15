“فلكية جدة”: اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري في هذا الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
أعلنت الجميعة الفلكية بجدة، اليوم، أنه يتم رصد بسماء الوطن العربي اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي بعد بداية الليل ببضعة ساعات.
ويكون ذلك اليوم الإثنين الموافق 15 من أغسطس 2022 بالأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.
وأوضحت الجمعية أن ظهور القمر الأحدب قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، فالقمر يبعد عنا حوالي 376,083 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد مسافة 627,114,274 كيلومتر .
من جانبه، أفاد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب المشتري رابع المع جسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم ” أقمار غاليلو ” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.
وقال: “خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم”.
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وتابع: “بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض”.
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