بيئة الطائف تنفذ حملات إرشادية بيطرية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف

نفذت فرق الإرشاد البيطري بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف حملات إرشادية بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الرابعة، شملت 2442 زائر ومشارك .

وأوضح مدير المكتب بالطائف المهندس هاني القاضي أن فرق الإرشاد البيطري قامت بنشر العديد من المواد التثقيفية لرفع مستوى الوعي لدى الزوار والمشاركين بالمهرجان حول كيفية التعامل مع الأمراض التي قد تصيب الهجن والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مؤكداً أهمية الإرشاد البيطري ودوره الفعال في المحافظة على سلامة الهجن المشاركة والحرص على استمراريتها في الميدان من خلال إيضاح الممارسات الصحيحة والمعلومات عبر الزيارات الميدانية للفرق والرد بشكل مباشر على جميع الاستفسارات الواردة من الملاك .

وبين القاضي أن الخدمات المقدمة بمهرجان ولي العهد للهجن مستمرة خلال فترة توقف السباقات استعداداً للمرحلة النهائية من المهرجان، حيث تقوم الفرق بعمليات الإستقصاء الوبائي وإصدار الشهادات الصحية ومكافحة نواقل الأمراض.