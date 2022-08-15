“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.