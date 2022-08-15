أمير الشرقية يتسلّم التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة للعام 1443هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عالي بن عايض القحطاني، منوهًا سموه بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – للأجهزة الأمنية، وبما تقوم به إدارة المجاهدين بالمنطقة من مهام وواجبات وفق المنظومة الأمنية.

من جانبه أعرب مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه لجهود الفرع.