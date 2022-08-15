“الصحة”: تسجيل 135 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 131 خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022، تسجيل 135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 812093 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 131 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 798936 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9271 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 87 حالة. أخبار قد تهمك

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