شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قوي من جارسيا لتجهيز لاعبي النصر قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نادي النصر السعودي تحت قيادة مديره الفني الجديد رودي جارسيا، استعداداته لبداية الموسم الكروي الجديد وانطلاق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والمنتظر بدايتها في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

واستقر رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر على إقامة فترتين تدريبيتين بداية من الغد من أجل رفع الحمل البدني والاستعداد بكل قوة للموسم الجديد الذي ينقصه عشرة أيام فقط.

جارسيا يقرر زيادة تدريبات الفريق قبل انطلاق الدوري

ووفقا لما نشره الصحفي علي تقسيم التدريبات الفترة القادمة إلى فترتين الأولى في الصباح والثانية في المساء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد العودة من معسكر إسبانيا.

وكان قد عاد لاعبو الفريق من معسكر إسبانيا الذي أقيم في مدينة ماريبا الذي تخلله العديد من المباريات الودية التي أقاماها المدير الفني رودي جارسيا الفترة الماضية لتجيهز اللاعبين قبل بداية الدوري، ليحصل اللاعبون على راحة سلبية أمس للراحة من ضغط المعسكر الماضي ومن ثم البدء في عمليات التجهيز بداية من الغد.

وسيواصل الفريق استعداداته تحت قيادة رودي جارسيا بخوض بعض المباريات التجهيزية أمام العربي والرائد وديا أيام 16 و21 من شهر أغسطس الجاري قبل انطلاقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2022-2023.

مباراة النصر الأولى في الدوري السعودي

يذكر أن النصر سيفتتح مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمواجهة صعبة أمام الوحدة في السابع والعشرين من أغسطس الجاري بملعب مرسول بارك.