شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يحسم موقف نجم الفريق من رحيله هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر موقف نجم الفريق من الرحيل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يحسم موقف عبدالفتاح عسيري

وفي التفاصيل الخاصة فإن حسمت إدارة النصر موقفها النهائي من بيع عبدالفتاح عسيري الذي انضم إلى صفوف النادي في صيف 2020، من نادي أهلي جدة لمدة 3 مواسم، وهو يعنى أن الموسم المقبل هو الأخير للاعب في صفوف العالمي.

وبحسب الإعلامي عبدالعزيز العصيمي الذي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"فريق النصر لا ينوي في الوقت الحالى رحيل عبدالفتاح عسيري، ولا صحة لما يتردد ان المدير الفني رودي جارسيا يرغب في رحيل اللاعب عن صفوف النادي خاصة ان اللاعب لديه موسم آخر مع الفريق".

وأضاف:"قرر رودي جارسيا ضم عبدالفتاح عسيري في قائمة الفريق في الموسم الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويعتبر من أهم اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق السعودي".

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عبدالفتاح عسيري مع النصر

جدير بالذكر أن عبدالفتاح عسيري لعب مع فريق النصر السعودي 39 مباراة في موسمين فقط، وساهم في تسجيل 4 أهداف وقام صناعة 5 أهداف آخرين في جميع المسابقات.