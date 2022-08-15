شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة قوية بين إدارة أهلي جدة ولاعب الفريق المحترف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية بأن النجم الكرواتي فيليب براداريتش لاعب وسط فريق أهلي جدة قد تسبب في أزمة كبيرة داخل جدران الفريق خلال الفترة الأخيرة فيما يخص رحيله عن صفوف النادي.

وترغب إدارة نادي أهلي جدة في التخلص من اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية وخروجه عن طريق البيع إلا أنه مصمم في البقاء داخل جدران النادي هذا الموسم أيضا.

أزمة بين براداريتش وإدارة أهلي جدة

ويرفض اللاعب بشكل قاطع التنازل عن أي حقوق مالية لصالح إدارة النادي فيما تواجده إدارة أهلي جدة أزمة لعدم وجود حتى الآن أي عروض لتسويق اللاعب والتخلص منه في الموسم الحالي.

وتعمل الإدارة الآن على تسويق اللاعب من أجل رحيله والتعاقد مع لاعب أجنبي آخر في مركز الدفاع وفقا لاحتياجات المدير الفني الأوروجوياني روبت سيبولدي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

محاولات أهلي جدة للتفاوض على رحيل براداريتش

ومن أجل حل الأزمة، قامت إدارة أهلي جدة بالاجتماع مع براداريتش من أجل الوصول لصيغة ودية من أجل إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، إلا أن اللاعب رفض التسوية وصمم على حصول على كافة مستحقاته كاملة.

يذكر أن اللاعب قد تواجد بالفعل في معسكر زملائه لاعبي فريق أهلي جدة الذي أقيم في تركيا من أجل الاستعداد لبداية منافسات دوري "يلو" للدرجة الأولى.

وكان قد تعرض جمهور نادي أهلي جدة لصدمة موجعة الموسم الماضي بعدما هبط الفريق للدرجة الأولى في مفاجأة من العيار الثقيل.